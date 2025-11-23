Fudbaleri Javora pobedili Zvezdu u Super ligi

Radio sto plus pre 59 minuta
Fudbaleri Javora pobedili Zvezdu u Super ligi

Javor je pobedio golom Ognjena Krsmanovića u 85. minutu.

Zvezda je dominirala tokom čitave utakmice i do primljenog gola imala je 30 šuteva na gol. Ređale su se šanse, pokušavali su pre svih Aleksandar Katai, Mirko Ivanić, Bruno Duarte, ali je golman Javora Nikola Vasiljević uspeo da sačuva svoju mrežu. Sa druge strane, pokušavao je Kajode Saliman, ali bezuspešno. Javor je u 85. minutu postigao gol, kada je strelac bio Ognjen Krsmanović, posle akcije u kojoj su učestvovali Bubakari Dukure i Saliman. VAR je proveravao
