Elzan Bibić oborio državni rekord na Beogradskom polumaratonu

Srpski atletičar Elzan Bibić pobednik je šestog Beogradskog polumaratona i uz to je postavio novi državni rekord.

Trku dugu 21 kilometar Bibić je istrčao za 1:01,47 i tako za 24 sekunde oborio rekord koji je pre 27 godina postavio Janko Benša. Drugo mesto zauzeo je Viktor Kemboi sa rezultatom 1:02,09 iz Kenije, dok je treći kroz cilj prošao još jedan Kenijac Kejleb Alhamis za 1:02,21. I u ženskoj konkurenciji oboren je rekord staze, a trijumfovala je Valentajn Žebet iz Kenije s vremenom 1:11,00. Druga je bila Devora Avramova (1:12,54) iz Bugarske, dok je treće mesto osvojila