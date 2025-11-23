Habuš: Bibićev rekord je kruna sezone

Habuš: Bibićev rekord je kruna sezone

"Činimo zajedno jedan sjajan tim, koji pomera granice iz meseca u mesec kada je u pitanju organizacija trkačkih događaja u glavnom gradu“

Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš izjavio je danas da je zadovoljan kako je protekao 6. Beogradski polumaraton i dodao da je ponosan na trijumf Elzana Bibića i obaranje državnog rekorda. Elzan Bibić pobedio je danas na Beogradskom polumaratonu istrčavši deonicu u vremenu 1:01.47 i tako oborio državni rekord Janka Benše star 27 godina. - Hvala svim ljudima koji su učestovali u ovom događaju po veoma hladnom vremenu. Mnogo su nam pomogle sve službe grada
