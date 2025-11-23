Republika Srpska bira predsednika

Prevremeni predsednički izbori održavaju se danas u Republici Srpskoj. Biračka mesta otvorena od sedam do 19 sati.

Građani Republike Srpske, njih 1.264.364 upisanih u centralni birački spisak, bira predsednika na prevremenim izborima. Biračka mesta će biti otvorena od sedam do 19 sati. Kandidati za predsednika su Siniša Karan iz Saveza nezavisnih sodijademokrata (SNSD), Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke (SDS), Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, kao i Igor Gašević i Slavko Dragičević, koji su nezavisni kandidati.