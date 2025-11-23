Republika Srpska bira predsednika

RTS pre 1 sat
Republika Srpska bira predsednika

Prevremeni predsednički izbori održavaju se danas u Republici Srpskoj. Biračka mesta otvorena od sedam do 19 sati.

Građani Republike Srpske, njih 1.264.364 upisanih u centralni birački spisak, bira predsednika na prevremenim izborima. Biračka mesta će biti otvorena od sedam do 19 sati. Kandidati za predsednika su Siniša Karan iz Saveza nezavisnih sodijademokrata (SNSD), Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke (SDS), Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, kao i Igor Gašević i Slavko Dragičević, koji su nezavisni kandidati.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Građani Republike Srpske danas na prevremenim izborima biraju predsednika

Građani Republike Srpske danas na prevremenim izborima biraju predsednika

Radio 021 pre 5 minuta
U Republici Srpskoj danas se održavaju prevremeni predsednički izbori

U Republici Srpskoj danas se održavaju prevremeni predsednički izbori

Telegraf pre 5 minuta
U Republici Srpskoj danas prevremeni predsednički izbori

U Republici Srpskoj danas prevremeni predsednički izbori

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Demokratska strankaRepublika SrpskaPredsednički izboriIzbori

Balkan, najnovije vesti »

Građani Republike Srpske danas na prevremenim izborima biraju predsednika

Građani Republike Srpske danas na prevremenim izborima biraju predsednika

Radio 021 pre 5 minuta
U Republici Srpskoj danas se održavaju prevremeni predsednički izbori

U Republici Srpskoj danas se održavaju prevremeni predsednički izbori

Telegraf pre 5 minuta
Republika Srpska bira predsednika

Republika Srpska bira predsednika

RTS pre 1 sat
U Republici Srpskoj danas prevremeni predsednički izbori

U Republici Srpskoj danas prevremeni predsednički izbori

RTV pre 1 sat
Kineski državljanin uhapšen na granici: "Pao" zbog 90.000 evra kad je pokušao da napusti Crnu Goru - evo šta mu se stavlja na…

Kineski državljanin uhapšen na granici: "Pao" zbog 90.000 evra kad je pokušao da napusti Crnu Goru - evo šta mu se stavlja na teret

Kurir pre 3 sata