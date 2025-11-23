Stela: Izvinjavamo se Norisu i Pjastriju zbog gubitka bodova u kritičnom trenutku

Direktor Meklarena Andrea Stela izvinio se danas svojim vozačima Landu Norisu i Oskaru Pjastriju, koji su diskvalifikovani posle trke za Veliku nagradu Las Vagasa u šampionatu Formule 1 nakon što je utvrđeno da njihovi bolidi nisu u skladu sa tehničkim propisima.

Tehnički delegati su na pregledu posle trke utvrdili da su oba Meklarenova bolida imala zaštitne ploče koje su tanje od devet milimetara, koliko je pravilnikom propisani minimum pa je tako Noris ostao bez drugog mesta u Las Vegasu, a Pjastri bez četvrte pozicije. "Izvinjavamo se Landu i Oskaru zbog gubitka bodova danas u kritičnom trenutku njihovih šampionskih kampanja nakon dva dobra nastupa tokom vikenda. Kao tim, takođe se izvinjavamo našim partnerima i
