Rubio demantovao navode da je plan za Ukrajinu "lista želja" Rusije

RTV pre 37 minuta  |  Tanjug
Rubio demantovao navode da je plan za Ukrajinu "lista želja" Rusije

VAŠINGTON - Američki državni sekretar Marko Rubio odbacio je navode grupe američkih senatora da je plan za okončanje rata u Ukrajini koji je predstavila administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa ''lista želja'' Rusije, a ne stvarni američki plan.

Rubio je istakao da su SAD autor plana, navodeći da on predstavlja snažan okvir za tekuće pregovore, prenosi CBS. ''Zasnovan je na doprinosu ruske strane, ali takođe se zasniva i na prethodnim i tekućim doprinosima Ukrajine'', naveo je Rubio. Prethodno je nekolicina senatora iz Republikanske i Demokratske stranke, od kojih su svi članovi Odbora za spoljne odnose Senata, objavili zajedničko saopštenje u kojem su naveli da su razgovarali sa Rubijom, navodeći da je on
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Rubio demantovao navode da je plan za Ukrajinu „lista želja” Rusije

Rubio demantovao navode da je plan za Ukrajinu „lista želja” Rusije

Politika pre 22 minuta
Kelog: Mirovni proces za Ukrajinu se bliži kraju

Kelog: Mirovni proces za Ukrajinu se bliži kraju

Politika pre 57 minuta
Plan za Ukrajinu nije ''lista želja'' Rusije: Hitno se oglasio Vašington

Plan za Ukrajinu nije ''lista želja'' Rusije: Hitno se oglasio Vašington

Večernje novosti pre 1 sat
Rubio demantovao navode da je plan za Ukrajinu ''lista želja'' Rusije

Rubio demantovao navode da je plan za Ukrajinu ''lista želja'' Rusije

Telegraf pre 1 sat
Trampov plan za Ukrajinu izazvao protivljenje američkih senatora

Trampov plan za Ukrajinu izazvao protivljenje američkih senatora

Danas pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Demokratska strankaUkrajinaVašingtonRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Rubio demantovao navode da je plan za Ukrajinu "lista želja" Rusije

Rubio demantovao navode da je plan za Ukrajinu "lista želja" Rusije

RTV pre 37 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Tramp: Moj predlog nije konačan; Predstavnici SAD sa evropskim liderima u Ženevi o mirovnom planu

UKRAJINSKA KRIZA: Tramp: Moj predlog nije konačan; Predstavnici SAD sa evropskim liderima u Ženevi o mirovnom planu

RTV pre 42 minuta
SAD: Pucnjave u Čikagu, jedna osoba ubijena, osam ranjeno

SAD: Pucnjave u Čikagu, jedna osoba ubijena, osam ranjeno

RTV pre 7 minuta
Predstavnici E3, EU, SAD i Ukrajine danas u Ženevi o mirovnom planu SAD

Predstavnici E3, EU, SAD i Ukrajine danas u Ženevi o mirovnom planu SAD

RTV pre 32 minuta
U Sloveniji danas referendum o pravu na asistirano umiranje teško obolelih

U Sloveniji danas referendum o pravu na asistirano umiranje teško obolelih

RTV pre 32 minuta