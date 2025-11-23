Rubio demantovao navode da je plan za Ukrajinu ''lista želja'' Rusije

VAŠINGTON - Američki državni sekretar Marko Rubio odbacio je navode grupe američkih senatora da je plan za okončanje rata u Ukrajini koji je predstavila administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa ''lista želja'' Rusije, a ne stvarni američki plan.

Rubio je istakao da su SAD autor plana, navodeći da on predstavlja snažan okvir za tekuće pregovore, prenosi CBS. ''Zasnovan je na doprinosu ruske strane, ali takođe se zasniva i na prethodnim i tekućim doprinosima Ukrajine'', naveo je Rubio. Prethodno je nekolicina senatora iz Republikanske i Demokratske stranke, od kojih su svi članovi Odbora za spoljne odnose Senata, objavili zajedničko saopštenje u kojem su naveli da su razgovarali sa Rubijom, navodeći da je on