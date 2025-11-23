Tramp: Ukrajina nije nimalo zahvalna za napore SAD

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da Ukrajina nije bila nimalo zahvalna za američke napore u vezi sa ratom sa Rusijom, čak i dok američko oružje nastavlja da pristiže.

"Ukrajinsko 'rukovodstvo' je pokazalo nula zahvalnosti za naše napore, a Evropa nastavlja da kupuje naftu od Rusije. SAD nastavljaju da prodaju ogromne količine oružja NATO-u, za distribuciju Ukrajini", rekao je Tramp u objavi na Truth Social, prenosi Rojters. Tramp je u izjavi optužio Ukrajinu za nezahvalsnost u trenutku dok u Ženevi traju sastanci američkih, ukrajinskih i evropskih zvaničnika, koji razgovaraju o nacrtu plana koji je predstavio Vašington za