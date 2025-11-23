Tramp: Ukrajina nije nimalo zahvalna za napore SAD

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Tramp: Ukrajina nije nimalo zahvalna za napore SAD

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da Ukrajina nije bila nimalo zahvalna za američke napore u vezi sa ratom sa Rusijom, čak i dok američko oružje nastavlja da pristiže.

"Ukrajinsko 'rukovodstvo' je pokazalo nula zahvalnosti za naše napore, a Evropa nastavlja da kupuje naftu od Rusije. SAD nastavljaju da prodaju ogromne količine oružja NATO-u, za distribuciju Ukrajini", rekao je Tramp u objavi na Truth Social, prenosi Rojters. Tramp je u izjavi optužio Ukrajinu za nezahvalsnost u trenutku dok u Ženevi traju sastanci američkih, ukrajinskih i evropskih zvaničnika, koji razgovaraju o nacrtu plana koji je predstavio Vašington za
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Završeni mirovni pregovori o Ukrajini u Ženevi, uoči kraja se oglasio i Tramp: "Nezahvalnici jedni"

Završeni mirovni pregovori o Ukrajini u Ženevi, uoči kraja se oglasio i Tramp: "Nezahvalnici jedni"

NIN pre 17 minuta
"Nezahvalnici jedni": Tramp je upravo totalno pobesneo i obrušio se na Ukrajinu i Evropu usred pregovora

"Nezahvalnici jedni": Tramp je upravo totalno pobesneo i obrušio se na Ukrajinu i Evropu usred pregovora

Blic pre 52 minuta
Tramp uzvraća udarac EU, opleo po Kijevu: Ukrajinski lideri su nezahvalni, a Evropa i dalje kupuje naftu od Rusije…

Tramp uzvraća udarac EU, opleo po Kijevu: Ukrajinski lideri su nezahvalni, a Evropa i dalje kupuje naftu od Rusije! (foto/video)

Kurir pre 17 minuta
Briselska mašinerija nastavlja da se meša: Ursula fon der Lajen tvrdi da "granice ne mogu da se menjaju silom"

Briselska mašinerija nastavlja da se meša: Ursula fon der Lajen tvrdi da "granice ne mogu da se menjaju silom"

Večernje novosti pre 37 minuta
„Putin nikada ne bi napao, da nije video uspavanog Džoa“: Tramp se oglasio nakon razgovara u Ženevi

„Putin nikada ne bi napao, da nije video uspavanog Džoa“: Tramp se oglasio nakon razgovara u Ženevi

Danas pre 1 sat
Tramp besan na Zelenskog i ekipu: Oni su nezahvalni!

Tramp besan na Zelenskog i ekipu: Oni su nezahvalni!

Pravda pre 1 sat
Evo šta ih muči: Brisel otkrio šta bi da menja u Trampovom planu!

Evo šta ih muči: Brisel otkrio šta bi da menja u Trampovom planu!

Pravda pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaVašingtonRojtersRusijaDonald Trampnafta

Svet, najnovije vesti »

Najveći "biznis" podzemlja: "Francuska veza", kokain i krvavi obračuni

Najveći "biznis" podzemlja: "Francuska veza", kokain i krvavi obračuni

N1 Info pre 52 minuta
Tramp optužio Ukrajinu da ne pokazuje nikakvu zahvalnost prema SAD

Tramp optužio Ukrajinu da ne pokazuje nikakvu zahvalnost prema SAD

Beta pre 52 minuta
Republika Srpska: Izbori za predsednika, mali odziv glasača

Republika Srpska: Izbori za predsednika, mali odziv glasača

BBC News pre 47 minuta
Ukrajina, EU i SAD u ključnim razgovorima o okončanju rata

Ukrajina, EU i SAD u ključnim razgovorima o okončanju rata

BBC News pre 17 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Rojters: Evropljani podneli izmenjenu verziju američkog mirovnog plana za Ukrajinu

UKRAJINSKA KRIZA: Rojters: Evropljani podneli izmenjenu verziju američkog mirovnog plana za Ukrajinu

RTV pre 12 minuta