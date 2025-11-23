Partija sezone Džabarija Parkera, Partizan savladao „studente“

Košarkaši Partizana u utakmici osmog kola Grupe A ABA lige savladali su u Beogradskoj Areni Studentski Centar 94:72.

Partizan je prekinuo loš niz. Jeste da Studentski centar nije protivnik po kojem crno-beli treba da se mere, ali veoma važna pobeda, a možda je i najveća pobeda odlična partija Džabarija Parkera, posle veoma teškog perioda za bivšeg NBA asa. Odlično je Partizan krenuo u napadu i posle četiri minuta vodio je 14:7. U tim trenucima čitava startna petorka crno-belih se upisala u strelce i nije bilo promašaja (5/5 za dva, 4/4 slobodna bacanja) niti izgubljene lopte.