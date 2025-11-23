Rukometašice Srbije ubedljivo poražene od Norveške pred start Svetskog prvenstva

Radio 021 pre 1 sat  |  Tanjug
Rukometašice Srbije poražene su u poslednjem meču na turniru "Četiri nacije" od domaćina Norveške rezultatom 38:19.

Olimpijske, svetske i evropske šampionke su pokazale da su mnogo bolje od Srbije. Kod Srbije najefikasnija je bila Jovana Jovović sa četiri gola, dok su Jovana Skrobić i Anđela Janjušević postigle po tri. Na drugoj strani Ingvild Kristiansen Bakerud i Emili Margret Hevden postigle su po pet golova. Naše reprezentativke u ponedeljak putuju u Štutgart gde će prvi meč na Svetskom prvenstvu odigrati protiv Urugvaja u sredu od 20:30h.
