Poluvreme kakvo se ne viđa u Evropi: Baskonija se „zapalila“!

Košarkaši Baskonije očajno su otvorili sezonu 2025/26, ali izgleda da stvari dolaze na svoje u Vitoriji.

To su ove nedelje u matine terminu španske ACB lige mogli da osete momci iz obližnjeg Bilbaoa. U njihov obruč za prvih 20 minuta igre u „Buesi“ spušten je 71 poen, uz 12 trojki iz 17 pokušaja. Domaći su na odmor otišli sa 25 razlike do kojih su stigli sa 15 asistencija. U nastavku spustili su gas tako da je konačan rezultat „samo“ 110:91. Pogledajte svih 12 trojki ekipe trenera Pabla Galbijatija, koja je pre dve večeri na istom mestu deklasirala i Bajern iz Minhena