Reakcija Nikole vučevića postala hit na internetu! Saigrač razbesneo crnogorskog centra pred kamerama (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Košarkaši Čikago Bulsa došli su do trijumfa protiv Vašington Vizardsa (121:120), a ključnu ulogu u ovoj pobedi odirao je Nikola Vučević. A nakon meča dok je davao izjavu, saigrač ga je očigledno baš iznervirao, te je taj snimak postao hit na internetu.

FOTO: Tanjug/AP Crnogorski centar bio je najbolji u redovima Bulsa sa dabl-dabl učinkom od 28 poena i 12 skokova. Nakon utakmice se, ipak, koliko i o njegovoj sjajnoj partiji govorilo i o intervjuu koji je dao po završetku utakmice, ne toliko zbog toga što je tokom njega rekao, već zbog reakcije crnogorskog košarkaša na ometanje od strane saigrača Džejlena Smita. Evo kako je to izgledalo: Nikola Vucevic was having none of that Gen Z energy
