Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,2941 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti slabiji za 0,1 odsto u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,3 odsto, a od početka godine za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak je bio viši za 0,2 odsto i iznosio je 101,8620 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou jači za 9,7 odsto, a od početka godine za 10,4 odsto. (Tanjug)