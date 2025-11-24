Može li se Vučiću verovati na reč da će se nakon isteka predsedničkog mandata povući iz politike?

Danas pre 13 sati  |  M. R. M.
Može li se Vučiću verovati na reč da će se nakon isteka predsedničkog mandata povući iz politike?

„Ima li Aleksandar Vučić nameru da obavlja neku političku funkciju nakon isteka predsedničkog mandata 2027. godine“, pitanje je koje je juče postavio Ekološki ustanak predsedniku Srbije.

Oni smatraju da građani imaju pravo da znaju kako će izgledati politička scena u budućem periodu. Odgovor na to pitanje, kažu, verovatno interesuje dobar deo Srbije. I ostali sagovornici Danasa slažu se sa Ekološkim ustankom da je Vučićev odgovor važan, ali i pitaju može li se predsedniku verovati na reč, budući da je do sada više puta izneverio obećanja, ali i svakodnevno kršio Ustav za koji danas tvrdi da mu ne dozvoljava da se ponovo kandiduje. Aleksandar
