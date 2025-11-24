Rubio: Tramp zadovoljan napretkom, razgovori sa Ukrajinom biće nastavljeni sutra

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da su današnji razgovori o mirovnom planu za Ukrajinu bili veoma produktivni i dodao da i dalje postoji nekoliko pitanja na koma moraju da nastave da rade sa predstavnicima Ukrajine. „Ne želim sada da proglasim pobedu, jer imamo još posla, ali danas smo mnogo bliži dogovoru nego što smo bili jutros kada smo počeli razgovore“, rekao je Rubio, prenosi CNN. Istakao je da mirovni plan od 28 tačaka za kraj rata u Ukrajini