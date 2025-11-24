Alimpijević sa uzbuđenjem čeka debi na klupi "orlova": Nemamo pravo nikoga da potcenjujemo

Dušan Alimpijević se sprema za svoj debi na klupi reprezentacije Srbije, od kog nas deli svega nekoliko dana. "Orlovi" u četvrtak (27. novembar) započinju kvalifikacije za Mundobasket, a u prvom kolu preliminarne runde će dočekati Švajcarsku.

Ubrzo zatim će se ići u Sarajevo na gostovanje Bosni i Hercegovini, a svoje utiske pred prvi reprezentativni blok dao je i novi selektor: "Za sada jeste onako kako smo planirali. Polako idemo sa pristizanjima, imali smo dva dodatna dolaska Nikolića i Radanova. Jedina dva igrača koji su propustili jutarnji trening. Večeras smo imali svih 17 koje smo planirali za prvo okupljanje", istakao je Alimpijević a zatim dodao: "Ja sam to već nekoliko puta govorio. Ima posebnu