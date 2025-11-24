Ergin Ataman pred Partizan: „Moramo da budemo agresivni!“

Ergin Ataman pred Partizan: „Moramo da budemo agresivni!“

Svestan je koliko ‘crno-beli’ mogu biti opasni! U okviru 13. kola Evrolige, Panatinaikos će odmeriti snage sa Partizanom.

Uoči tog susreta, trener Panatinaikosa – Ergin Ataman je rekao: „Ne bih voleo da igramo kao u prvom poluvremenu protiv Dubaija. Moramo da budemo agresivni kao u drugom poluvremenu, uz navijače koji će nam pomoći da odigramo još bolje. Da budemo odlučni od početka utakmice jer ne možete uvek preokrenuti u drugom poluvremenu. Ovo nema veze sa tim da li je meč kod kuće ili u gostima, morate biti agresivni tokom cele utakmice“ – kazao je Ataman za sajt kluba, te potom
