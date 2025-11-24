Nemir u Beogradu - tajni rat Željka Obradovića

Grčka Gazeta bavila se Partizanom i Željkom Obradovićem i analizirali su situaciju u crno-belom timu.

Košarkaši Partizana ponovo imaju turbulentnu sezonu i nakon poraza od Fenerbahčea se nalaze na skoru 4 pobede i 8 poraza. U 13. kolu gostuju Panatinaikosu u Atini i u susret toj utakmici je u grčkoj "Gazeti" osvanuo tekst u kom je analizirana sezona Partizana, ali i potezi Željka Obradovića. "Sumnja, ta duhovna bolest, duboko je prodrla u redove Partizana nakon razočaravajućeg početka sezone, ali i zarobljenosti u takmičarski režim gde svaka nova verzija rostera