Mika Murinen i još dva igrača već spakovali kofere: Trio Partizana dobio pozive koji se teško odbijaju!

Kurir pre 1 sat
Posle meča Partizana u Atini u utorak od 20.15 protiv Panatinaikosa, Beograd će napustiti tri košarkaša...

Posle meča Partizana u Atini u utorak od 20.15 protiv Panatinaikosa, Beograd će napustiti tri košarkaša...

Aleksej Pokuševski, Isak Bonga i Mika Murinen, našli su se na spisku reprezentacija za koje nastupaju u predstojećim kvalifikacijama za Mundobasket 2027. godine. Murinen se ponovo našao na spisku selekcije Finske, dok će Bonga krenuti put Nemačke, a Pokuševski u selekciju Srbije pod vođstvom Dušana Alimpijevića. Od dolaska u redove Partizana, Murinen je upisao šest nastupa u ABA ligi i prosečno provodio oko 13 minuta na terenu (3,8 poena i 3,3 skoka u proseku), dok
Ključne reči

KošarkaPartizanNemačkaFinskaABA ligaAtinaAleksej Pokuševskikk partizanmika murinen

