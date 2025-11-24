Oglasio se Nemanja Radonjić: Evo šta je imao da kaže nakon što je suspendovan!

Hot sport pre 4 sati
Oglasio se Nemanja Radonjić: Evo šta je imao da kaže nakon što je suspendovan!

Nisu mu se dopali medijski navodi! Crvena zvezda suočila se sa ozbiljnim unutrašnjim problemom – Nemanja Radonjić zvanično je suspendovan iz prvog tima i do daljeg će trenirati odvojeno od ekipe, saznaje Telegraf.

Nije se dugo čekalo na Radonjićev odgovor. On je na svom Instagram profilu podelio objavu koja govori da meč propušta zbog povrede i napisao: „Jedina prava istina!“ Time je demantovao ranije navode da je suspendovan i da zbog toga neće biti na raspolaganju treneru Milojeviću. Šta je prava istina, videćemo u narednim danima. Објава коју дели HOTSPORT – SPORTSKE VESTI (@hotsport.rs)
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Radonjić odstranjen iz tima

Radonjić odstranjen iz tima

Sportski žurnal pre 4 sati
Evo zašto je Zvezda suspendovala Radonjića

Evo zašto je Zvezda suspendovala Radonjića

Sport klub pre 4 sati
Radonjić se oglasio nakon što ga je Zvezda izbacila iz tima: „Jedina prava istina je to“

Radonjić se oglasio nakon što ga je Zvezda izbacila iz tima: „Jedina prava istina je to“

Nova pre 4 sati
Oglasio se Nemanja Radonjić: Nakon suspenzije napisao samo ove reči

Oglasio se Nemanja Radonjić: Nakon suspenzije napisao samo ove reči

Dnevnik pre 4 sati
"Ovo je jedina prava istina": Nemanja Radonjić se oglasio posle vesti da ga je Crvena zvezda suspendovala

"Ovo je jedina prava istina": Nemanja Radonjić se oglasio posle vesti da ga je Crvena zvezda suspendovala

Mondo pre 4 sati
Oglasio se Nemanja Radonjić nakon izbacivanja iz Zvezde! Fudbaler podelio jednu fotografiju i otkrio pravu istinu!

Oglasio se Nemanja Radonjić nakon izbacivanja iz Zvezde! Fudbaler podelio jednu fotografiju i otkrio pravu istinu!

Kurir pre 4 sati
Radonjić o odstranjivanju iz tima: Jedina prava istina je…

Radonjić o odstranjivanju iz tima: Jedina prava istina je…

Sport klub pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Neverovatna scena na Old Trafordu: Dobio crveni karton jer je lupio šamar saigraču

(VIDEO) Neverovatna scena na Old Trafordu: Dobio crveni karton jer je lupio šamar saigraču

Danas pre 44 minuta
Etore Mesina više nije trener Olimpije iz Milana

Etore Mesina više nije trener Olimpije iz Milana

Danas pre 4 minuta
Srbija značajno oslabljena na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo

Srbija značajno oslabljena na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Novi kapiten košarkaške reprezentacije Srbije se obratio medijima

(VIDEO) Novi kapiten košarkaške reprezentacije Srbije se obratio medijima

Danas pre 59 minuta
Reprezentacija odradila prvi trening, Srbija ima novog kapitena

Reprezentacija odradila prvi trening, Srbija ima novog kapitena

Danas pre 2 sata