Oglasio se Nemanja Radonjić: Evo šta je imao da kaže nakon što je suspendovan!

Nisu mu se dopali medijski navodi! Crvena zvezda suočila se sa ozbiljnim unutrašnjim problemom – Nemanja Radonjić zvanično je suspendovan iz prvog tima i do daljeg će trenirati odvojeno od ekipe, saznaje Telegraf.

Nije se dugo čekalo na Radonjićev odgovor. On je na svom Instagram profilu podelio objavu koja govori da meč propušta zbog povrede i napisao: „Jedina prava istina!“ Time je demantovao ranije navode da je suspendovan i da zbog toga neće biti na raspolaganju treneru Milojeviću. Šta je prava istina, videćemo u narednim danima. Објава коју дели HOTSPORT – SPORTSKE VESTI (@hotsport.rs)