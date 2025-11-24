Radonjić odstranjen iz tima

Krilni napadač šampiona neće biti u konkurenciji za utakmicu sa rumunskim FCSB-om i nekoliko narednih

Nemanja Radonjić odstranjen je iz tima Crvene zvezde posle poraza od Javora u Ivanjici. Zbog nezalaganja na treninzima, biranja utakmica na kojima želi da igra punim kapacitetom, odnosno neprofesionalnog ponašanja, krilni napadač do daljeg neće da konkuriše za tim. Radonjić je postigao gol za crveno-bele protiv Slovena u Rumi u sredu, u šesnaestini finala kupa, međutim, izostao je iz tima prekjuče u Ivanjici!? Pretpostavlja se da je između poslednja dva meča