Radonjić odstranjen iz tima

Sportski žurnal pre 3 sata
Radonjić odstranjen iz tima

Krilni napadač šampiona neće biti u konkurenciji za utakmicu sa rumunskim FCSB-om i nekoliko narednih

Nemanja Radonjić odstranjen je iz tima Crvene zvezde posle poraza od Javora u Ivanjici. Zbog nezalaganja na treninzima, biranja utakmica na kojima želi da igra punim kapacitetom, odnosno neprofesionalnog ponašanja, krilni napadač do daljeg neće da konkuriše za tim. Radonjić je postigao gol za crveno-bele protiv Slovena u Rumi u sredu, u šesnaestini finala kupa, međutim, izostao je iz tima prekjuče u Ivanjici!? Pretpostavlja se da je između poslednja dva meča
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Oglasio se Nemanja Radonjić: Evo šta je imao da kaže nakon što je suspendovan!

Oglasio se Nemanja Radonjić: Evo šta je imao da kaže nakon što je suspendovan!

Hot sport pre 3 sata
Radonjić se oglasio nakon što ga je Zvezda izbacila iz tima: „Jedina prava istina je to“

Radonjić se oglasio nakon što ga je Zvezda izbacila iz tima: „Jedina prava istina je to“

Nova pre 2 sata
Oglasio se Nemanja Radonjić nakon izbacivanja iz Zvezde! Fudbaler podelio jednu fotografiju i otkrio pravu istinu!

Oglasio se Nemanja Radonjić nakon izbacivanja iz Zvezde! Fudbaler podelio jednu fotografiju i otkrio pravu istinu!

Kurir pre 3 sata
Radonjić o odstranjivanju iz tima: Jedina prava istina je…

Radonjić o odstranjivanju iz tima: Jedina prava istina je…

Sport klub pre 2 sata
Oglasio se Nemanja Radonjić: Nakon suspenzije napisao samo ove reči

Oglasio se Nemanja Radonjić: Nakon suspenzije napisao samo ove reči

Dnevnik pre 2 sata
"Ovo je jedina prava istina": Nemanja Radonjić se oglasio posle vesti da ga je Crvena zvezda suspendovala

"Ovo je jedina prava istina": Nemanja Radonjić se oglasio posle vesti da ga je Crvena zvezda suspendovala

Mondo pre 3 sata
Evo zašto je Zvezda suspendovala Radonjića

Evo zašto je Zvezda suspendovala Radonjića

Sport klub pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaIvanjica

Sport, najnovije vesti »

Srbija značajno oslabljena na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo

Srbija značajno oslabljena na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo

Danas pre 12 minuta
Reprezentacija odradila prvi trening, Srbija ima novog kapitena

Reprezentacija odradila prvi trening, Srbija ima novog kapitena

Danas pre 52 minuta
Novak Đoković naredne sezone može da nadmaši čak tri rekorda Rodžera Federera

Novak Đoković naredne sezone može da nadmaši čak tri rekorda Rodžera Federera

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Parker uoči gostovanja Partizana u Atini: Fizički sam na 100 posto, moramo da podignemo atmosferu protiv Panatinaikosa…

(VIDEO) Parker uoči gostovanja Partizana u Atini: Fizički sam na 100 posto, moramo da podignemo atmosferu protiv Panatinaikosa

Danas pre 2 sata
Koalicija Pod lupom: Ne možemo sa sigirnošću potvrditi pobedinika izbora za predsednika RS

Koalicija Pod lupom: Ne možemo sa sigirnošću potvrditi pobedinika izbora za predsednika RS

Danas pre 2 sata