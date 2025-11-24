INTERVJU Profesor Pravnog fakulteta Miodrag Jovanović: Vučiću je sada potreban veći lojalista od Zagorke Dolovac

Aleksandru Vučiću je na mestu vrhovnog javnog tužioca sada potreban veći lojalista nego što je to Zagorka Dolovac, pa bi tu najradije video svog omiljenog tužioca, Nenada Stefanovića.

Građani u tom duelu, nažalost, mogu da navijaju samo za manje loše rešenje, ocenjuje za Nova. rs Miodrag Jovanović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i jedan od inicijatora ProGlasa. Profesor Jovanović je nedavno u izdanju “Arhipelaga“ objavio knjigu “Zapisi iz političko-pravnog podzemlja“. U pitanju je zbirka tekstova, nastalih u različitim prilikama prethodnih godina, u kojima autor precizno i jasno raščlanjuje sve mehanizme funkcionisanja aktuelnog režima u