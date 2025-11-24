Zelenski: Granice ne mogu da se menjaju silom
Politika pre 2 sata
Neki koraci ka miru učinjeni, ali ne dovoljno kako bi se rat okončao
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se danas putem video linka na Četvrtom parlamentarnom samitu Međunarodne krimske platforme i istakao da je ključno podržati principe na kojima Evropa počiva, a to su poštovanje ljudskog života, nepovredivost granica i zabrana granica menjanja silom. "Svaka nacija i svaka država moraju da budu poštovane. Moralni princip koji je Evropu održao mirnom duže nego ikada u njenoj istoriji mora da bude zaštićen.Ti principi su