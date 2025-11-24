Odron na Ibarskoj magistrali – stena oštetila automobil, saobraćaj otežan

RTS pre 12 minuta
Odron na Ibarskoj magistrali – stena oštetila automobil, saobraćaj otežan

Na Ibarskoj magistrali kod Baljevca, između Ušća i Raške, obrušila se velika stena sa litice i pala na automobil u pokretu, marke "golf", a prema prvim informacijama, u tom incidentu nije bilo povređenih.

Kako kažu očevici, udar je bio snažan i prednji deo automobila je znatno oštećen. Saobraćaj se na tom delu puta odvija otežano i povremeno se potpuno obustavlja dok se ne ukloni odron i delovi stene sa puta. Vozačima se preporučuje oprez i sporija vožnja na toj deonici.
