Marin Le Pen: Ne odustajem od predsedničkih izbora 2027.

RTV pre 22 minuta  |  Tanjug
Marin Le Pen: Ne odustajem od predsedničkih izbora 2027.

PARIZ - Liderka francuske krajnje desnice Marin Le Pen izjavila je da je odlučna da bude kandidatkinja Nacionalnog okupljanja (RN) na predsedničkim izborima 2027. godine.

"Ne, ne, apsolutno se ne odustajem, veoma sam borbena", rekla je ona u intervjuu za Uest-Frans, prenosi televizija BFM. Ona je pojasnila da je kazala da, ukoliko bi Vrhovni sud Francuske doneo odluku o njenoj žalbi previše blizu datuma kada se održavaju izbori, kampanja RN ne bi mogla da se odvija u odgovarajućim uslovima. U takvim okolnostima, liderka RN navodi da bi bila primorana da prepusti vođstvo predsedniku partije, Žordanu Bardeli. Prvostepenom presudom u
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Marin Le Pen: Ne odustajem od predsedničkih izbora 2027.

Marin Le Pen: Ne odustajem od predsedničkih izbora 2027.

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vrhovni SudLe PenPredsednički izboriIzboriParizFrancuskaMarin Le Pen

Svet, najnovije vesti »

Marin Le Pen: Ne odustajem od predsedničkih izbora 2027.

Marin Le Pen: Ne odustajem od predsedničkih izbora 2027.

RTV pre 22 minuta
Zelenski ponovo putuje u Vašington, razgovaraće sa Trampom o najosetljivijem pitanju

Zelenski ponovo putuje u Vašington, razgovaraće sa Trampom o najosetljivijem pitanju

Blic pre 1 sat
Panika u evropskoj zemlji Vojne baze pod opsadom: Obustavljeni letovi

Panika u evropskoj zemlji Vojne baze pod opsadom: Obustavljeni letovi

Blic pre 1 sat
Talačka kriza u Nigeriji: Pobeglo 50 učenika od 303 otetih, ali kidnaperi drže i dalje 253 učenika i 12 nastavnika

Talačka kriza u Nigeriji: Pobeglo 50 učenika od 303 otetih, ali kidnaperi drže i dalje 253 učenika i 12 nastavnika

Kurir pre 57 minuta
Moguća poseta Putina novim regionima Rusije do kraja godine

Moguća poseta Putina novim regionima Rusije do kraja godine

Politika pre 22 minuta