Dačić iz Marakeša: Kosovo nije apliciralo za članstvo u Interpol, znaju da nemaju većinu

Serbian News Media pre 1 sat
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji predvodi delegaciju Srbije na 93. zasedanju Generalne skupštine Interpola u Marakešu, izjavio je danas da na dnevnom redu ovog zasedanja nije bilo zahteva takozvanog „Kosova“ za prijem u članstvo.

Ministar Dačić je ocenio da je to „jasna poruka“ da Priština zna da nema većinu i da ne postoji nikakva mogućnost da bude primljena u ovu međunarodnu organizaciju. „Ono što je za nas bitno usvojen je dnevni red na kome nema zahteva za prijem takozvanog ‘Kosova’ u članstvo. Poslednji put oni su aplicirali u Dubaiju pre nekoliko godina, i posle katastrofalnog poraza koji su doživeli, oni se već godinama ne prijavljuju za članstvo u Interpol,“ istakao je Dačić.
