Ataman: I ja sam iznenađen da mi igrači nisu spremni…

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Nikola Janković
Ergin Ataman rekao je na poslednjem treningu pred utakmicu sa Partizanom, citiramo, "da je i on iznenađen što Džedi Osman i Omar Jurceven nisu spremni za meč". „I za mene je isto bilo iznenađenje kada mi je medicinski tim pred trening rekao da Osman i Jurceven nisu spremni“, rekao je Turčin, a prenosi „Novasport“.

Upitan da li se to odnosi i na Vasilisa Toliopulosa, odgovorio: „Da, odnosi se i na njega“. Iz svega, može se zaključiti da je Huančo Ernangomez spreman za duel sa crno-belima, koji će u utorak od 20.15 biti odigran u dvorani „OAKA“. „Partizan je izgubio velikom razlikom od Fenerbahčea, ali oni su opasan tim sa iskusnim igračima kao što su Braun, Vašingtin, Paker i Kalates. Ne zaboravite da uprkos tome što su u nezavidnoj poziciji na tabeli, njih i dalje predvodi
