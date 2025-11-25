Oglasio se NIS: Počinju pripreme za obustavu rada u rafineriji

Rafinerija nafte Pančevo počinje sa pripremama za obustavu rada usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema Naftnoj industriji Srbije, saopštila je kompanija.

"U prvoj fazi postrojenja su uvedena u toplu cirkulaciju, a ceo proces izvodi se u skladu sa zakonima Republike Srbije, internim pravilima kompanije i najstrožijim ekološkim standardima i pravilima bezbednosti i zdravlja na radu. Aktivnosti u Rafineriji nafte Pančevo tokom trajanja tople cirkulacije biće organizovane na taj način da rafinerijska postrojenja budu spremna za start čim se za to steknu uslovi, odnosno čim bude dobijena informacija o raspoloživosti