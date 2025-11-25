Makron: Šanse za ostvarivanje pravog napretka ka dobrom miru u Ukrajini

Beta pre 18 minuta

Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je danas da "konačno postoji šansa da se ostvari pravi napredak ka dobrom miru" između Ukrajine i Rusije, u izjavama na početku video konferencije takozvane "koalicije voljnih" koja podržava Kijev.

"Ali apsolutan uslov za dobar mir je niz vrlo snažnih bezbednosnih garancija, i ne samo garancija na papiru".

On je dodao da će se i američki državni sekretar Marko Rubio pridružiti današnjoj video konferenciji koalicije koja sastavljene uglavnom od evropskih zemalja koje žele da pruže te garancije Ukrajini.

"Ukrajina je imala svoj udeo izneverenih obećanja uzastopnim ruskim agresijama i solidne garancije su prema tome neophodne", rekao je Makron.

On je ovo izjavio u trenutku kada je diplomatija ponovo oživela u pokušaju da se pronađe ispregovarano rešenje za sukob posle objave američkog mirovnog plana a koji je predmet pregovora poslednjih dana.

"Jasno je da smo u presudnom trenutku. Pregovori su dobili novi podstrek i treba da iskoristimo taj zamah", rekao je Makron.

On je pozdravio sastanke u Ženevi 23. novembra kada su, kako je rekao, omogućeni otvoreni i konstruktivni razgovori između Ukrajine i SAD.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski treba da predstavi svojim kolegama u okviru "koalicije voljnih" koja uključuje više od 30 zemalja, rezultat razgovora u Ženevi vođenih na osnovu američkog plana, i takođe da kaže kako zemlje članice te koalicije mogu da pruže bezbednosne garancije, rekao je Makron.

(Beta, 25.11.2025)

Ključne reči

UkrajinaRusijaKijevEmanuel Makron

