NIS: Počinju pripreme za obustavljanje rada Rafinerije nafte u Pančevu

Biznis.rs pre 2 sata  |  Redakcija Biznis.rs
NIS: Počinju pripreme za obustavljanje rada Rafinerije nafte u Pančevu

zbog nedostatka sirove nafte za preradu

Naftna industrija Srbije (NIS) je danas saopštila da zbog nedostatka sirove nafte za preradu što je posledica sankcija Sjedinjenih Američkih Država, Rafinerija nafte Pančevo počinje pripremu za obustavljanje rada. U prvoj fazi postrojenja su u „toplu cirkulaciju“ uvedena u skladu sa zakonima Srbije, internim pravilima kompanije i najstrožijim ekološkim standardima i pravilima bezbednosti i zdravlja na radu, navedeno je u saopštenju, prenosi Beta. Dodaje se da će
