Brat (12) i sestra (8) se izgubili u mračnoj šumi. Išli za ocem, pa počela borba za život: Podignuti helikopteri nad Banjalukom, a onda se pojavio on.

Blic pre 1 sat
Deca su oslanjajući se na svetlo mobilnog telefona prepešačila kilometre kroz gustu šumu Situacija je bila kritična zbog mraka i hladnoće, što je zahtevalo intervenciju policije i Žandarmerije Dvoje dece, dvanaestogodišnji brat i osmogodišnja sestra, izgubili su se tokom šetnje sa ocem, koji je krenuo ispred njih da „krči stazu“ kroz dubok sneg u šumi, toliko se udaljivši da ga deca više nisu mogla pronaći. Koliko je situacija bila neizvesna i ozbiljna, pokazalo je
Blic pre 3 sata
