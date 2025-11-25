Muškarac pronađen mrtav u policijskoj stanici, zadržan zbog nasilja u porodici u Kalesiji: Bio pod dejstvom alkohola

Blic pre 28 minuta
Muškarac pronađen mrtav u policijskoj stanici, zadržan zbog nasilja u porodici u Kalesiji: Bio pod dejstvom alkohola

Opštinski sud je izrekao hitnu zaštitnu meru zbog porodičnog nasilja Bio je zadržan zbog prijave za porodično nasilje i bio pod dejstvom alkohola Muškarac inicijala O.

K. (31) pronađen je mrtav u policijskoj stanici u Kalesiji, nakon što je zadržan u alkoholisanom stanju zbog prijave za porodično nasilje i odluke suda koji mu je izrekao hitnu zaštitnu meru. Postupajući po prijavi porodičnog nasilja, a nakon što je utvrđeno da je prijavljeni O. K. (31) bio pod dejstvom alkohola, službenici Policijske stanice Kalesija su ga uhapsili i zadržali u prostorijama za zadržavanje. Takođe, Opštinski sud u Kalesiji mu je izrekao hitnu
Otvori na blic.rs

Opštinski Sud »

Horor u Tuzli potresao region: Braća koja su osumnjičena za silovanje dečaka (13) idu iza rešetaka

Horor u Tuzli potresao region: Braća koja su osumnjičena za silovanje dečaka (13) idu iza rešetaka

Blic pre 1 dan
Stanojeviću ukinuta mera zabrane napuštanja stana, ali optužnica stoji

Stanojeviću ukinuta mera zabrane napuštanja stana, ali optužnica stoji

Prokuplje press pre 2 dana
Stanojeviću ukinuta mera zabrane napuštanja stana, ali optužnica stoji

Stanojeviću ukinuta mera zabrane napuštanja stana, ali optužnica stoji

Rešetka pre 2 dana
Užas u Tuzli: Dve odrasle osobe završile u pritvoru zbog sumnje da su silovali dečaka (13)

Užas u Tuzli: Dve odrasle osobe završile u pritvoru zbog sumnje da su silovali dečaka (13)

Alo pre 3 dana
Uhapšeni nasilnici: Horor u Tuzli, dva muškarca silovala dečaka (14)

Uhapšeni nasilnici: Horor u Tuzli, dva muškarca silovala dečaka (14)

Blic pre 3 dana
Predao se još jedan mladić (18) koji se dovodi u vezu s požarom u Vjesnikovom neboderu u Zagrebu (foto)

Predao se još jedan mladić (18) koji se dovodi u vezu s požarom u Vjesnikovom neboderu u Zagrebu (foto)

Kurir pre 3 dana
Užas u Tuzli: Dva muškarca silovala dečaka (13), određen im pritvor

Užas u Tuzli: Dva muškarca silovala dečaka (13), određen im pritvor

Dnevnik pre 4 dana
Opštinski Sud »

Ključne reči

Opštinski sud

Balkan, najnovije vesti »

Muškarac pronađen mrtav u policijskoj stanici, zadržan zbog nasilja u porodici u Kalesiji: Bio pod dejstvom alkohola

Muškarac pronađen mrtav u policijskoj stanici, zadržan zbog nasilja u porodici u Kalesiji: Bio pod dejstvom alkohola

Blic pre 28 minuta
"Svi su uključili telefonem niko nije hteo da pomogne": Ovo je učenik (16) koji je spasio mladića iz ledene reke dok su drugi…

"Svi su uključili telefonem niko nije hteo da pomogne": Ovo je učenik (16) koji je spasio mladića iz ledene reke dok su drugi gledali i snimali (foto)

Blic pre 1 dan
Dok je šetao na Banj brdu, gradonačelnik Stanivuković prijavio policiji da je napadnut u Banjaluci, kaže da mu je otvoreno…

Dok je šetao na Banj brdu, gradonačelnik Stanivuković prijavio policiji da je napadnut u Banjaluci, kaže da mu je otvoreno prećeno

Dnevnik pre 1 dan
"Srpski narod može sve podneti" oglasio se Siniša Karan nakon proglašene pobede na izborima u Republici Srpskoj

"Srpski narod može sve podneti" oglasio se Siniša Karan nakon proglašene pobede na izborima u Republici Srpskoj

Blic pre 1 dan
Dodik proglasio pobedu: „Karan je ubedljivo pobedio - sad imaju dva Dodika”

Dodik proglasio pobedu: „Karan je ubedljivo pobedio - sad imaju dva Dodika”

Glas Zapadne Srbije pre 1 dan