Noć u Beogradu: dve osobe povređene u dva udesa, jedan hospitalizovan

Dve osobe su lakše povređene u saobraćajnim nesrećama u Beogradu Osamnaestogodišnji muškarac nije zahtevao transport Hitne pomoći Dve osobe zadobile su lakše povrede u dve saobraćajne nesreće koje su se dogodile sinoć u Beogradu, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Za muškarca starog 18 godina policija je otkazala dolazak Hitne pomoći, dok je drugi muškarac, star 28, koji je povređen u nesreći u Kotežu u 00.12, prevezen u Urgentni centar. Ekipe ove službe tokom noći su intervenisale 126 puta, a od toga je 19 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hroničari, među njima astmatičari i srčani bolesnici. (Tanjug)