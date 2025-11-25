Otac Luke Vujovića najavio šta će biti kad se bude pojavio u "Eliti 9" Bajo nikad oštriji, otkrio šta će uraditi: "On je svestan toga"

Blic pre 2 sata
Otac Luke Vujovića najavio šta će biti kad se bude pojavio u "Eliti 9" Bajo nikad oštriji, otkrio šta će uraditi: "On je…

Izražava zabrinutost za sina zbog promena u njegovom ponašanju i reakcije na situaciju.

Baja naglasio da ne podržava njihovu vezu i odbija interakciju sa Aneli. Nikola Vujović Baja oglasio se za domaće medije, te je prokomentarisao situaciju u kojoj se njegov sin Luka Vujović nalazi sa Aneli Ahmić. Na početku razgovora Baja se osvrnuo da trenutni odnos Aneli i Luke, ističući da nikada ne bi prihvatio njihov odnos, kakav god on bio. - Luka poznaje mene i zna da nema šanse da upoznam Aneli i da joj pružim ruku. Evo, govore mi da je Aneli njega
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Častiću ih šampanjcem ako se pomire" Lukin otac navija za zbližavanje Aneli i Asmina, najavio dolazak u Elitu i opšti haos…

"Častiću ih šampanjcem ako se pomire" Lukin otac navija za zbližavanje Aneli i Asmina, najavio dolazak u Elitu i opšti haos

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Stanislav Krofak otkrio detalje odnosa sa Anitom: "Bilo je svašta" - Priznao sve o novoj devojci, a evo da li ulazi u Elitu 9…

Stanislav Krofak otkrio detalje odnosa sa Anitom: "Bilo je svašta" - Priznao sve o novoj devojci, a evo da li ulazi u Elitu 9: "Moraju da me dobro plate"

Blic pre 57 minuta
(Foto) Moćno izdanje žene Miloša Bikovića Ivana u belim pantalonama i belom sakou: Jednostavno, a tako efektno

(Foto) Moćno izdanje žene Miloša Bikovića Ivana u belim pantalonama i belom sakou: Jednostavno, a tako efektno

Blic pre 22 minuta
"Biću prinuđena da kažem šta sam ti našla u hotelu" Miljana Kulić preti Zorici Marković u Eliti 9: "Obezbeđenje ti je to…

"Biću prinuđena da kažem šta sam ti našla u hotelu" Miljana Kulić preti Zorici Marković u Eliti 9: "Obezbeđenje ti je to oduzelo"

Blic pre 22 minuta
Srbinu se kod Nikšića pokvario auto, a onda mu je prišao Crnogorac i pitao samo jedno: usledila je situacija koju ni u snu…

Srbinu se kod Nikšića pokvario auto, a onda mu je prišao Crnogorac i pitao samo jedno: usledila je situacija koju ni u snu nije mogao da predvidi

Blic pre 22 minuta
(Video) Renesansna slika pronađena u garaži prodata za skoro 800.000 evra

(Video) Renesansna slika pronađena u garaži prodata za skoro 800.000 evra

Blic pre 1 sat