Otac Luke Vujovića najavio šta će biti kad se bude pojavio u "Eliti 9" Bajo nikad oštriji, otkrio šta će uraditi: "On je svestan toga"

Izražava zabrinutost za sina zbog promena u njegovom ponašanju i reakcije na situaciju.

Baja naglasio da ne podržava njihovu vezu i odbija interakciju sa Aneli. Nikola Vujović Baja oglasio se za domaće medije, te je prokomentarisao situaciju u kojoj se njegov sin Luka Vujović nalazi sa Aneli Ahmić. Na početku razgovora Baja se osvrnuo da trenutni odnos Aneli i Luke, ističući da nikada ne bi prihvatio njihov odnos, kakav god on bio. - Luka poznaje mene i zna da nema šanse da upoznam Aneli i da joj pružim ruku. Evo, govore mi da je Aneli njega