(Video) Renesansna slika pronađena u garaži prodata za skoro 800.000 evra

Peruđino je bio jedan od ključnih umetnika italijanske renesanse, poznat po radu u Sikstinskoj kapeli.

Privatni kolekcionar, čiji identitet ostaje nepoznat, kupio je sliku. Renesansna slika pronađena ispod radnog stola u garaži prodata je za više od pola miliona funti na aukcijskoj kući u gradu Banberi u okrugu Oksfordšajr u centralnom delu Engleske. U 15-minutnom nadmetanju na aukciji "JS Fine Art", slika sa prikazom Madone i deteta prodata je za 685.000 funti (oko 780.000 evra), prenosi BBC. Veruje se da je slika delo renesansnog slikara Pjetra Vanučija, poznatog
