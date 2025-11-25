“Oproštajni predlog budžeta – da se uzme šta je još ostalo”: Šta možemo očekivati na sednici Skupštine?

Danas pre 53 minuta  |  Lena Stevanović
“Oproštajni predlog budžeta – da se uzme šta je još ostalo”: Šta možemo očekivati na sednici Skupštine?

Poslanici Skupštine Srbije, na sednici zakazanoj za 25. novembar, raspravljaće o 58 tačaka dnevnog reda, među kojima su Predlog budžeta za 2026. godinu, izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Predlog autentičnog tumačenja leks specijalista radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije oko Generalšataba.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić je nakon sazivanja sednice pozvala stranke opozicije da učestvuju u raspravi, ističući važnost izglasavanja Predloga budžeta. Želim još jednom da pozovem sve poslaničke grupe, a posebno one koje bojkotuju rad Skupštine, ali ne bojkotuju svoje plate, da dođu makar na ovu sednicu. To je trenutak kada razgovaramo o vizijama razvoja, pa da konačno čujemo i njih, radujemo se što će i predstavnici Vlade imati priliku da pokažu kakva je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Sednica Skupštine - na dnevnom redu budžet za 2026. godinu, set energetskih i finansijskih zakona, izmene Zakona o vojsci

Sednica Skupštine - na dnevnom redu budžet za 2026. godinu, set energetskih i finansijskih zakona, izmene Zakona o vojsci

RTV pre 13 minuta
Danas sednica Skupštine: Na dnevnom redu budžet za 2026. godinu, ali i ovi bitni zakoni

Danas sednica Skupštine: Na dnevnom redu budžet za 2026. godinu, ali i ovi bitni zakoni

Blic pre 48 minuta
Skupština danas o budžetu i otpadu: Novi zakon menja pravila za proizvođače, deponije i uvoz goriva iz otpada

Skupština danas o budžetu i otpadu: Novi zakon menja pravila za proizvođače, deponije i uvoz goriva iz otpada

Blic pre 38 minuta
Skupština Srbije danas o budžetu za 2026: Na dnevnom redu 58 tačaka

Skupština Srbije danas o budžetu za 2026: Na dnevnom redu 58 tačaka

Radio 021 pre 58 minuta
Danas sednica Skupštine Srbije, na dnevnom redu budžet za 2026. godinu

Danas sednica Skupštine Srbije, na dnevnom redu budžet za 2026. godinu

Euronews pre 28 minuta
Pred poslanicima budžet, set energetskih i finansijskih zakona, izmene Zakona o vojsci

Pred poslanicima budžet, set energetskih i finansijskih zakona, izmene Zakona o vojsci

RTS pre 1 sat
Danas sednica Skupštine, na dnevnom redu budžet za 2026. godinu

Danas sednica Skupštine, na dnevnom redu budžet za 2026. godinu

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeBudžetIzboriAna Brnabić

Politika, najnovije vesti »

Danas počinje sednica Skupštine Srbije o predlogu budžeta za 2026. godinu

Danas počinje sednica Skupštine Srbije o predlogu budžeta za 2026. godinu

Beta pre 33 minuta
„Ne nadajte se da će NIS Vučića koštati rusofilskih glasova“: Predsednik će i najnoviji fijasko iskoristiti da sebe predstavi…

„Ne nadajte se da će NIS Vučića koštati rusofilskih glasova“: Predsednik će i najnoviji fijasko iskoristiti da sebe predstavi kao spasioca

Danas pre 1 sat
Draško Stanivuković napadnut u Banjaluci: Objavio fotografiju sa lica mesta: "Uputio je otvorene pretnje"

Draško Stanivuković napadnut u Banjaluci: Objavio fotografiju sa lica mesta: "Uputio je otvorene pretnje"

Blic pre 28 minuta
“Oproštajni predlog budžeta – da se uzme šta je još ostalo”: Šta možemo očekivati na sednici Skupštine?

“Oproštajni predlog budžeta – da se uzme šta je još ostalo”: Šta možemo očekivati na sednici Skupštine?

Danas pre 53 minuta
Sednica Skupštine - na dnevnom redu budžet za 2026. godinu, set energetskih i finansijskih zakona, izmene Zakona o vojsci

Sednica Skupštine - na dnevnom redu budžet za 2026. godinu, set energetskih i finansijskih zakona, izmene Zakona o vojsci

RTV pre 13 minuta