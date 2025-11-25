“Oproštajni predlog budžeta – da se uzme šta je još ostalo”: Šta možemo očekivati na sednici Skupštine?

Poslanici Skupštine Srbije, na sednici zakazanoj za 25. novembar, raspravljaće o 58 tačaka dnevnog reda, među kojima su Predlog budžeta za 2026. godinu, izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Predlog autentičnog tumačenja leks specijalista radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije oko Generalšataba.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić je nakon sazivanja sednice pozvala stranke opozicije da učestvuju u raspravi, ističući važnost izglasavanja Predloga budžeta. Želim još jednom da pozovem sve poslaničke grupe, a posebno one koje bojkotuju rad Skupštine, ali ne bojkotuju svoje plate, da dođu makar na ovu sednicu. To je trenutak kada razgovaramo o vizijama razvoja, pa da konačno čujemo i njih, radujemo se što će i predstavnici Vlade imati priliku da pokažu kakva je