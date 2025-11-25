Iznenađujući transfer na pomolu: Barselona dovodi reprezentativca Bosne?!

Reprezentativac Bosne i Hercegovine i košarkaš italijanskog Trapanija, Amar Alibegović, nalazi se na meti Barselone, prenosi "Sportando".

Momak koji ove sezone pruža sjajne partije u italijnskom prvenstvu i FIBA Ligi šampiona mogao bi da bude prvo pojačanje u novom mandatu trenera Ćavija Paskvala, koji je nedavno stigao na klupu katalonskog kluba. Navodno, pregovori su uveliko u toku. Alibegović ove sezone u Seriji A prosečno beleži 8.6 poena i 3.6 skokova po meču, dok u FIBA Ligi šampiona ima 12 poena u proseku.