Kup izazivača: Odbojkašice Crvene zvezde u sredu u Belgiji!

Kurir pre 28 minuta
Odbojkašice Crvene zvezde igraće u sredu u gostima protiv belgijskog Šapel le Erlemona, u prvoj utakmici šesnaestine finala Kupa izazivača.

Prva utakmica će se odigrati u Erkelinu, 80 kilometara južno od Brisela, u sredu od 20.00. Revanš utakmica je na programu u četvrtak, 4. decembra, od 19.00 u dvorani "Profesor dr. Branislav Pokrajac" u Beogradu. Crvena zvezda će u osmini finala, ako eliminiše belgijski tim, igrati protiv pobednika dvomeča između danskog Holtea i austrijskog Graca. Beta
