Partizan na jednom od najtežih evroligaških gostovanja! Evo kada i gde možete da gledate utakmicu crno-belih protiv Panatinaikosa

Kurir pre 25 minuta
Partizan na jednom od najtežih evroligaških gostovanja! Evo kada i gde možete da gledate utakmicu crno-belih protiv…

Crno-beli će u 13. kolu Evrolige igrati u Atini, a ta utakmica je na programu od 20.15 časova.

Partizan će, nakon što je u prethodnom kolu izgubio od Fenerbahčea, pokušati da dođe do pete pobede i izbegne deveti poraz protiv Panatinaikosa koji trenutno ima učinak od osam pobeda i četiri poraza. Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Telegraf pre 45 minuta
Danas pre 4 sati
Danas pre 6 sati
Blic pre 1 dan
Blic pre 1 dan
Kurir pre 1 dan
Kurir pre 1 dan

Blic pre 0 minuta
Velike priče pre 0 minuta
Blic pre 0 minuta
Blic pre 0 minuta
Blic pre 0 minuta