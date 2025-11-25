Partizanu predviđaju poraz sa ovom razlikom! Kladionice nemilosrdne prema crno-belima pred pakao u Atini

Kurir pre 36 minuta
Crno-beli će u Atini pokušati da zabeleže peti evroligaški trijumf u ovoj sezoni, a ujedno i da izbegnu deveti poraz.

Situacija nije laka nakon poraza od Fenerbahčea u prethodnom kolu, a Panatinaikos ima ulogu izrazitog favorita. Kvota na pobedu grčkog tima je 1.25, dok je kvota za iznenađenje i pobedu Partizana je čak 5,40. Kladionice smatraju da je najrealnije da grčki tim dođe do trijumfa sa oko devet poena prednosti.
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Panatinaikos - Partizan u 13. kolu Evrolige

Telegraf pre 11 minuta
Partizan na jednom od najtežih evroligaških gostovanja! Evo kada i gde možete da gledate utakmicu crno-belih protiv Panatinaikosa

Kurir pre 1 sat
Na današnji dan, 25. novembar

N1 Info pre 1 minut
UKRAJINSKA KRIZA: Ublažen mirovni predlog SAD; Moskva odbacila evropski plan

RTV pre 21 minuta
Umereno oblačno, popodne i uveče pad temperature

RTV pre 21 minuta
AMSS savetuje vozačima oprez jer na putevima može biti poledice

RTV pre 11 minuta
Devetoro dece i jedna žena poginuli u pakistanskom napadu u Avganistanu

RTV pre 6 minuta