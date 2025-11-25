Partizanu predviđaju poraz sa ovom razlikom! Kladionice nemilosrdne prema crno-belima pred pakao u Atini

Crno-beli će u Atini pokušati da zabeleže peti evroligaški trijumf u ovoj sezoni, a ujedno i da izbegnu deveti poraz.

Situacija nije laka nakon poraza od Fenerbahčea u prethodnom kolu, a Panatinaikos ima ulogu izrazitog favorita. Kvota na pobedu grčkog tima je 1.25, dok je kvota za iznenađenje i pobedu Partizana je čak 5,40. Kladionice smatraju da je najrealnije da grčki tim dođe do trijumfa sa oko devet poena prednosti.