Svakih 10 minuta, žena ili devojčica je ubijena od strane partnera ili člana porodice

Danas, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Ujedinjene nacije su objavile da se svakog dana 137 žena i devojčica ubije od strane partnera ili članova porodice. Prema podacima koje su objavili Kancelarija UN za drogu i kriminal (UNODC) i „UN Women”, tokom 2024. godine počinjeno je 50.000 femicida od strane partnera i članova porodice. Nasuprot tome, samo 11 odsto ubistava muškaraca počinili su njihovi intimni partneri ili članovi porodice u istom periodu.

Prošle godine, više od 83.000 žena i devojčica namerno je ubijeno. Od tog broja, 60 odsto (50.000) ubijeno je rukama intimnih partnera ili članova porodice. U 2025. godini u Srbiji je do sada ubijeno 11 žena, prema podacima organizacije Femplac (Femplatz). U 2024. godini u Srbiji je zabeleženo 19 slučajeva femicida, što je manji broj u odnosu na 2022. i 2023. godinu, kada ih je bilo 28, odnosno 27. Ipak, broj slučajeva i dalje predstavlja zabrinjavajući dokaz