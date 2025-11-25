AFP: Beograd hoda po tankoj žici između ruskih veza i rizika od energetske krize

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Jedina rafinerija u Srbiji, pogođena američkim sankcijama, mogla bi da ostane bez sirove nafte već danas, prema najnovijim informacijama vlade, prenela je agencija Frans pres.

Od početka oktobra, Srbija pokušava da pronađe način da ukine američke sankcije koje slabe glavnu naftnu kompaniju u zemlji (NIS), čiji su većinski akcionari Rusi i stoga pogođeni sankcijama koje je Vašington uveo ruskom energetskom sektoru. NIS, koji snabdeva oko 80 odsto benzinskih pumpi u zemlji, upravlja jedinom rafinerijom u zemlji, u Pančevu, nekoliko kilometara od Beograda, podseća AFP. Ministarstvo energetike Srbije je krajem oktobra najavilo da bi rezerve
