Zalupljena vrata deluju kao definitivni kraj

Irska državna televizija od 1986. bira najbolje pripovetke. Članica ovogodišnjeg žirija, posle konkursa, otkrila je Radaru šta bi trebalo da sadrže dobre priče, naročito one najkraće, kakve i sama ispisuje na razglednicama

Dok smo razmenjivali pisma i dogovarali razgovor, Džen Karson, dobitnica Evropske nagrade za književnost i članica Kraljevskog književnog društva, putovala je na ostrvo Men. Autorka četiri romana – Palikuće je za izdavačku kuću Zavet prevela Slavica Miletić – i pet zbirki priča zaputila se tragom storije Agate Kristi, napisane 1930, po porudžbini tadašnjeg predsednika komisije za razvoj turizma toga kraja. Štampana u nastavcima, misterija Mansko blago navodila je