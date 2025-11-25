Rafinerija nafte u Pančevu obustavila preradu

PANČEVO - Rafinerija nafte u Pančevu, u vlasništvu Naftne industrije Srbije (NIS), obustavila je proizvodnju, objavio je portal Nova.rs.

Nema više sirove nafte, a rafinerija NIS-a u Pančevu obustavila je preradu, reklo je za Nova.rs više izvora. "Što je u skladištima, tu je. Ako sirova nafta ne dođe, ništa neće izaći iz NIS-a", izjavio je jedan od sugovornika tog portala. Očekuje se da će ovu informaciju danas objaviti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će se građanima obratiti u 11 sati. Prema Nova.rs, odgovor američkog OFAC-a na zahtjev za produljenje licence za NIS stigao je tek jutros.