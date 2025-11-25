Veliki broj odsutnih: Makabi bez najboljeg igrača na Armani

Sport klub pre 26 minuta  |  Autor: Ognjen Bojić
Veliki broj odsutnih: Makabi bez najboljeg igrača na Armani

Košarkaš Makabija Džejlen Hord neće igrati protiv Armanija u okviru 13. kola Evrolige jer se razboleo.

Krilni centar će propustiti meč koji je na programu u sredu od 18 časova u Hali Aleksandar Nikolić u Beogradu. Reprezentativac Francuske je drugu sezonu zaredom najbolji košarkaš Makabija. Ovaj 26-godišnjak beleži 15,4 indeksnih poena po meču – zahvlajujući učinku od 13,1 poena, 7,1 skoka, 1,2 asistencije. Hord je zbog bolesti propustio i poraz od Virtusa u Bolonji u 12. rundi Evrolige. Potom je sa 12 poena, 7 skokova i 3 asistencije doprineo pobedi nad Hapoel
