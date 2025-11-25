Nove nevolje za Makabi usred krize - razboleo se i Hord!

Sportske.net pre 59 minuta  |  Sportske.net
Nove nevolje za Makabi usred krize - razboleo se i Hord!

Jedan od dvojice najboljih košarkaša Makabija u tekućoj evroligaškoj sezoni Džejlen Hord razboleo se dan uoči sutrašnjeg okršaja protiv Armanija u 13. kolu Evrolige i propustiće duel planiran za 18 sati u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Reč je o igraču koji je u poslednje dve sezone uzdanica u igri tima Odeda Kataša, a samo je raspucani Loni Voker neznatno bolji od momka rođenog u Avru pre 26 godina. Da problem po Kataša bude veći, bolest Horda proširila je spisak igrača na koje neće moći da računa u nadolazećoj utakmici pošto je odranije poznato da su za sutrašnju utakmicu otpali Džef Dautin, Ti Džej Lif, a pozitivna okolnost je što se oporavio Ife Lundberg, koji je nedavno stigao iz Partizana.
Ključne reči

KošarkaPartizanEvroligaMakabi

