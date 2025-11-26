(VIDEO) Evroliga: Real savladao Hapoel u Sofiji, ubedljive pobede Valensije i Žalgirisa

Danas pre 47 minuta  |  Beta/ Danas online
(VIDEO) Evroliga: Real savladao Hapoel u Sofiji, ubedljive pobede Valensije i Žalgirisa

U sredu 25. novembra odigrano je šest utakmica 13. kola Evrolige.

Košarkaši Dubaija su uspeli da na domaćem terenu savladaju ekipu Pariza rezultatom 90:89(17:32, 29:13, 13:21, 31:23), iako su prvu četvrtinu izgubili sa 15 razlike,a pred poslednju deonicu gubili sedam razlike. Filip Petrušev je postigao 19 poena za 29 minuta provedenih na parketu. Košarkaši Fenerbahčea pobedili su na domaćem terenu u Istanbulu Virtus 66:64 (15:17, 15:14, 20:16, 16:17), u 13. kolu Evrolige. Turski tim je do pobede predvodio Vejd Boldvin sa 18
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Video: Pogledajte najbolje momente sa meča Fenerbahče - Virtus

Video: Pogledajte najbolje momente sa meča Fenerbahče - Virtus

Kurir pre 37 minuta
Partizan bio konkurentan samo do poluvremena: Panatinaikos ubedljivo pobedio crno-bele

Partizan bio konkurentan samo do poluvremena: Panatinaikos ubedljivo pobedio crno-bele

Danas pre 2 sata
Obradović nakon Panatinaikosa: “Ne znam šta je razlog ovakvoj igri, iskustvo mi kaže da su motivacija i želja za igrom ključni“…

Obradović nakon Panatinaikosa: “Ne znam šta je razlog ovakvoj igri, iskustvo mi kaže da su motivacija i želja za igrom ključni“

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaValensijaEvroligaParizIstanbulFilip Petrušev

Sport, najnovije vesti »

Šapić preuzeo Novi Beograd, pomagaće mu bivši gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu

Šapić preuzeo Novi Beograd, pomagaće mu bivši gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu

Danas pre 17 minuta
(VIDEO) Evroliga: Real savladao Hapoel u Sofiji, ubedljive pobede Valensije i Žalgirisa

(VIDEO) Evroliga: Real savladao Hapoel u Sofiji, ubedljive pobede Valensije i Žalgirisa

Danas pre 47 minuta
Ludo veče u Ligi šampiona: Mančester siti poražen kod kuće, Barselona „razbijena“ u Londonu, Juve iz dva u jedan (VIDEO)…

Ludo veče u Ligi šampiona: Mančester siti poražen kod kuće, Barselona „razbijena“ u Londonu, Juve iz dva u jedan (VIDEO)

Danas pre 17 minuta
(VIDEO) Dušan Tadić sa zavijenom glavom dao dva gola i uz asistenciju postao junak meča

(VIDEO) Dušan Tadić sa zavijenom glavom dao dva gola i uz asistenciju postao junak meča

Danas pre 17 minuta
(VIDEO) Liga šampiona: Murinjov tim slavio u gostima protiv četvorostrukog šampiona Evrope, Žozeov bivši rival razočarao kod…

(VIDEO) Liga šampiona: Murinjov tim slavio u gostima protiv četvorostrukog šampiona Evrope, Žozeov bivši rival razočarao kod kuće

Danas pre 17 minuta