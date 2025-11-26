Ludo veće u Ligi šampiona: Mančester siti poražen kod kuće, Barselona „razbijena“ u Londonu, Juve iz dva u jedan (VIDEO)…

Posle dva popodnevna odigrano je još sedam mečeva petog kola fudbalske Lige šampiona.

U najzanimljivijem meču na papiru Čelsi je na svom terenu slavio sa ubedljivih 3:0 protiv Barselone. Iznenađenje je preiredio Bajer iz Leverkuzena koji je u Mančesteru savladao Siti sa 2:0. Juventus je gubio na poluvremenu protiv Bodo Glimta sa 1:0, ali su na kraju došli do vrlo važna tri boda u gostima (2:3). Srpski igrači Dušan Vlahović i Filip Kostić su proveli ceo meč na klupi. LIGA ŠAMPIONA – PETO KOLO Ajaks – Benfika 0:2 (0:1) Galatasaraj – Union Sen Žiloaz