Ludo veće u Ligi šampiona: Mančester siti poražen kod kuće, Barselona „razbijena“ u Londonu, Juve iz dva u jedan (VIDEO)

Danas pre 11 minuta  |  M. L.
Ludo veće u Ligi šampiona: Mančester siti poražen kod kuće, Barselona „razbijena“ u Londonu, Juve iz dva u jedan (VIDEO)…

Posle dva popodnevna odigrano je još sedam mečeva petog kola fudbalske Lige šampiona.

U najzanimljivijem meču na papiru Čelsi je na svom terenu slavio sa ubedljivih 3:0 protiv Barselone. Iznenađenje je preiredio Bajer iz Leverkuzena koji je u Mančesteru savladao Siti sa 2:0. Juventus je gubio na poluvremenu protiv Bodo Glimta sa 1:0, ali su na kraju došli do vrlo važna tri boda u gostima (2:3). Srpski igrači Dušan Vlahović i Filip Kostić su proveli ceo meč na klupi. LIGA ŠAMPIONA – PETO KOLO Ajaks – Benfika 0:2 (0:1) Galatasaraj – Union Sen Žiloaz
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Liga šampiona: Tadić sa zavijenom glavom dao dva gola i uz asistenciju postao junak meča

(VIDEO) Liga šampiona: Tadić sa zavijenom glavom dao dva gola i uz asistenciju postao junak meča

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Liga šampiona: Murinjov tim slavio u gostima protiv četvorostrukog šampiona Evrope, Žozeova bivša ekipa razočarala kod…

(VIDEO) Liga šampiona: Murinjov tim slavio u gostima protiv četvorostrukog šampiona Evrope, Žozeova bivša ekipa razočarala kod kuće

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČelsiJuventusBarselonaLiga ŠampionaMančester SitiAjaxLondonAjaksFilip KostićGalatasarajBenfika

Sport, najnovije vesti »

Ludo veće u Ligi šampiona: Mančester siti poražen kod kuće, Barselona „razbijena“ u Londonu, Juve iz dva u jedan (VIDEO)…

Ludo veće u Ligi šampiona: Mančester siti poražen kod kuće, Barselona „razbijena“ u Londonu, Juve iz dva u jedan (VIDEO)

Danas pre 11 minuta
Partizan bio konkurentan samo do poluvremena: Panatinaikos ubedljivo pobedio crno-bele

Partizan bio konkurentan samo do poluvremena: Panatinaikos ubedljivo pobedio crno-bele

Danas pre 1 sat
Obradović nakon Panatinaikosa: “Ne znam šta je razlog ovakvoj igri, iskustvo mi kaže da su motivacija i želja za igrom ključni“…

Obradović nakon Panatinaikosa: “Ne znam šta je razlog ovakvoj igri, iskustvo mi kaže da su motivacija i želja za igrom ključni“

Danas pre 36 minuta
(VIDEO) Liga šampiona: Tadić sa zavijenom glavom dao dva gola i uz asistenciju postao junak meča

(VIDEO) Liga šampiona: Tadić sa zavijenom glavom dao dva gola i uz asistenciju postao junak meča

Danas pre 1 sat
Preminuo Radosav Šljivić

Preminuo Radosav Šljivić

Danas pre 2 sata