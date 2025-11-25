Moneke pohvalio saigrača: On je motor našeg tima, mislim da ne dobija dovoljno pohvala

ČIMA Moneke odigrao je protiv Valensija najslabiji meč od dolaska u Crvenu zvezdu. Nigerijac to želi da ispravi protiv Olimpijakosa, iako je svestan koliko je rival kvalitetan.

FOTO: Dragana Stjepanović/ABA liga On veruje da crveno-beli mogu do trijumfa ako budu igrali odbranu na visokom nivou što je zaštitni znak ekipe Saše Obradovića. - Moj odgovor će biti dosadan, uvek ću reći isto. Do nas je, do naše odbrane, to je naš identitet, drugo poluvreme protiv Valensije smo to dobro uradili. Ako ne igramo kako umemo, svako može da nas pobedi. Ako igramo našu igru, možemo da pobedimo svakog - rekao je Moneke. Sjajno se na terenu razume sa