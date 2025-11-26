Kremlj ocenjuje da je ozbiljan proces u toku oko okončanja rata u Ukrajini

Beta pre 10 minuta

Kremlj je označio danas kao "ozbiljan proces" tekuće diplomatske napore oko američkog plana za okončanje rata u Ukrajini uoči najavljene posete američkog izaslanika Moskvi iduće nedelje.

"Proces je u toku. Radi se o ozbiljnom procesu", rekao je portparol ruskog predsedništva Dmitrij Peskov odgovarajući novinarima.

"Trenutno verovatno nema ništa važnije od toga", dodao je Peskov.

Visoki zvaničnik Kremlja Jurij Ušakov potvrdio je danas da će specijalni izaslanik SAD za mirovne misije Stiv Vitkof posetiti Moskvu sledeće nedelje da bi razgovarao o rešenju za rat u Ukrajini.

Ušakov, savetnik ruskog predsednika Vladimira Putina za spoljne poslove, tvrdio je da zvaničnici Kremlja još nisu videli američki mirovni predlog iako su predstavnici Sjedinjenih Država, Rusije i Ukrajine razgovarali ranije ove nedelje o tome u Abu Dabiju. 

(Beta, 26.11.2025)

Povezane vesti »

Kremlj: Vitkof naredne nedelje kod Putina; Pronalaženje rešenja ukrajinskog sukoba – prioritet

Kremlj: Vitkof naredne nedelje kod Putina; Pronalaženje rešenja ukrajinskog sukoba – prioritet

Sputnik pre 55 minuta
Nakon razgovora sa Putinom: Tramp odustao od slanja "tomahavka" Ukrajini

Nakon razgovora sa Putinom: Tramp odustao od slanja "tomahavka" Ukrajini

Pravda pre 1 sat
Putin upozorio Trampa: Slanje raketa Ukrajini dovelo bi do eskalacije sukoba

Putin upozorio Trampa: Slanje raketa Ukrajini dovelo bi do eskalacije sukoba

Alo pre 1 sat
Kijev na kolenima: Tramp doneo važnu odluku posle razgovora sa Putinom

Kijev na kolenima: Tramp doneo važnu odluku posle razgovora sa Putinom

Večernje novosti pre 1 sat
Vitkof naredne nedelje kod Putina: Pronalaženje rešenja ukrajinskog sukoba – prioritet

Vitkof naredne nedelje kod Putina: Pronalaženje rešenja ukrajinskog sukoba – prioritet

Večernje novosti pre 45 minuta
Mirovni plan za Ukrajinu: Vitkof ide u Moskvu, EU traži mesto za pregovaračkim stolom

Mirovni plan za Ukrajinu: Vitkof ide u Moskvu, EU traži mesto za pregovaračkim stolom

Radio 021 pre 2 sata
Tramp poklekao pred Putinom

Tramp poklekao pred Putinom

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajina

Svet, najnovije vesti »

Kremlj ocenjuje da je ozbiljan proces u toku oko okončanja rata u Ukrajini

Kremlj ocenjuje da je ozbiljan proces u toku oko okončanja rata u Ukrajini

Beta pre 10 minuta
Peskov: Nema ništa važnije od procesa rešavanja ukrajinskog sukoba

Peskov: Nema ništa važnije od procesa rešavanja ukrajinskog sukoba

RTV pre 0 minuta
Kaja Kalas uzvraća udarac Kremlju: Vojska Rusije i njen vojni budžet da se ograniče da bi se okončao rat u Ukrajini

Kaja Kalas uzvraća udarac Kremlju: Vojska Rusije i njen vojni budžet da se ograniče da bi se okončao rat u Ukrajini

Blic pre 40 minuta
Novi broj Nedeljnika je od četvrtka na kioscima: Velika geopolitička analiza mirovnog plana za Ukrajinu, sve tajne zloglasne…

Novi broj Nedeljnika je od četvrtka na kioscima: Velika geopolitička analiza mirovnog plana za Ukrajinu, sve tajne zloglasne „Žute kuće“ i konačno rešenje za NIS

Nedeljnik pre 35 minuta
Jedna evropska zemlja kaji kalas rekla ne

Jedna evropska zemlja kaji kalas rekla ne

Pravda pre 5 minuta