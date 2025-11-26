Opozicija: Od sada ovako ulazimo u Skupštinu, jer ne postoji drugi način

Beta pre 26 minuta

Poslanici opozicije, koji su danas do glavnog ulaza u Dom Narodne skupštine došli tako što su uklanjali metalne veze na ogradi oko šatorskog naselja ispred te zgrade, najavili su da će od sada svi tako ulaziti u Skupštinu - "jer ne postoji nijedan drugi način".

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Stefan Janjić rekao je novinarima u Skupštini da im je predsednica parlamenta Ana Brnabić juče dala obećanje da će ograde biti uklonjene i da će poslanici moći da uđu na glavni ulaz kako bi prisustvovali sednici.

"To se nije desilo, pa smo mi presekli žicu. Jeste, ja sam taj koji je poneo na posao (makaze za armaturu). Žao mi je što na posao moram da dolazim sa makazama za armaturu, i ako treba, dolaziću i narednih dana", dodao je Janjić.

Dodao je da je ograda tokom noći bila dodatno ojačana, da je u šatorsko naselje ispred Skupštine dovedeno još ljudi, koji su ih vređali i dobacivali im dok su prolazili ka glavnom ulazu gde su uklonili šatore koji su se nalazili na stepenicama.

"Tražili smo o Ane Brnabić juče da se šatori sklone, ona rekla da će dati sve od sebe. Očigledno joj loše ide, pa smo to uradili mi", dodao je Janjić.

Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić takođe je navela da Brnabić nije ispunila obećanje, već da je ona tokom noći ojačana debelom armaturnom žicom, ocenjujući da predsednica parlamenta, čak i ako se poveruje u sve što je rekla na konferenciji za novinare, ne kontroliše situaciju.

"Tokom noći joj neko rekao - 'Kakvo bre uklanjanje ograde?' Nemoguće je da vi hoćete da uklonite ogradu, a dodatno je ojačavate i imate desetine ljudi koji nisu tu bili juče", kazala je Tepić i optužila okupljene u šatorskom naselju da su bili tu kako bi izazvali incidente.

Ocenila je da je Brnabić snimke incidenata pokazala selektivno i dodala da očekuje od policije da im dostavi sve snimke, jer su "pesničeni i poslanici i poslanice".

"Ovde je bilo ozbiljnog fizičkog sukobljavnja", navela je Marinika Tepić.

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić kazao je da niko od poslanika nije želeo da ide u takozvani "Ćacilend", već su želeli "normalno da uđu u Skupštinu", a šator koji su uklonili sa stepenica parlamenta, prema njegovim rečima, trebalo je da ukloni sama Brnabić mnogo ranije.

Aleksić je naveo da su okupljeni u šatorskom naselju vređali poslanike, polivali ih vodom i sokovima, a da su neki od poslanika dobili i udarce, navodeći primer poslanika NPS Borislava Novakovića koji je udaren na stepenicama Skupštine.

"Taj čovek je nasrnuo na Boru, a kasnije je dobio udarac i spale su mu naočare. Očekujemo od nadležnih institucija da utvrde identitet i pokrenu sve procese. Mi ćemo svakako podneti prijave", rekao je Aleksić.

Dodao je da je tačno da je Brnabić opozicionim poslanicima juče rekla da joj treba 48 sati da bi im bio omogućen ulaz u Skupštinu na glavni ulaz.

"48 sati da zamolite kriminalce da puste narodne poslanike u Supštinu? Mi se suočavamo sa okupacijom Skupštine i svih institucija od strane kriminalaca, koje je režim angažovao u ovom kriminalnom šatorskom naselju. Umesto da su otvorili ogradu, postavili dva policajca, svi poslanici bi ušli i normalno učestvovali u radu sednice", dodao je Aleksić.

Poslanica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević kazala je da se u martu ove godine dogodila "okupacija Pionirskog parka", koja je potom proširena na ulicu ispred Doma Narodne skupštine, a zatim i na stepenište parlamenta, gde je štrajkovao glađu poslanik vlasti Uglješa Mrdić.

Optužila je Brnabić da, iako ima jednu od tri najmoćnije pozicije u državi, očigledno postoji neko ko je moćniji od nje, jer joj treba "48 sati da obezbedi slobodan prostor ispred Skupštine".

"Mi branimo dostojanstvo Skupštine, mi branimo javni prostor koji bi trebalo da je dostupan za sve. Vratite centar Beograda svim građanima, omogućite dostojanstvo narodne skupštine. Ako vi nećete, to ćemo učiniti mi", dodala je Đorđević.

Prema njenim rečima, na današnjoj sednici se po ubrzanom postupku skida status kulturnog dobra sa Generalštaba i još 15 obekata, ali je očigledno da šator na stepenicama Skupštine "ima status kulturnog dobra, i da je on napadnut zato što ga je opozicija uklonila".

(Beta, 26.11.2025)